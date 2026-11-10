Autarca de Tó faz balanço positivo do projeto 'Multibanco + Perto'

A freguesia de Tó, no concelho de Mogadouro, foi uma das primeiras freguesias do país a aderir ao projeto ‘Multibanco + perto’. A iniciativa é fruto da colaboração entre o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, o Banco de Portugal (BdP), a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e tem como finalidade aproximar os serviços bancários da população garantindo a população, que vive em localidades sem qualquer ponto de atendimento, ter acesso a estes serviços.

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Passados quatro meses desde a implementação deste projeto piloto na freguesia de Mogadouro, o autarca, Ricardo Marcos, faz um balanço “muito positivo” da medida. Entre os serviços disponíveis, aponta o levantamento de numerário como a operação mais solicitada entre a população.

“O que inicialmente começou por ser mais solicitado, aquando da instalação do serviço, foi o pagamento das faturas, mas o que se tem revelado mais significativo é mesmo o levantamento de numerário, neste momento”, afirmou.

Apesar de considerar o projeto “uma mais valia” o autarca admite que é um serviço que tem “algumas limitações”.

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“Cria proximidade, facilidade de serviço e qualidade às pessoas, mas para quem o executa não é de todo o melhor serviço”, disse, explicando que “depende sempre de uma pessoa que tenha que se deslocar à junta de freguesia. Aliás, a utilização da máquina só é feita quando a freguesia está aberta. Como na nossa região as juntas de freguesia não têm funcionários, teremos de ter sempre um elemento executivo nos horários estabelecidos, que acabam por ser limitados, para as pessoas poderem levantar dinheiro ou fazer outro tipo de operações”.

Ainda assim, Ricardo Marcos destaca que era um serviço há muito solicitado, nomeadamente pela centralidade que a freguesia tem em relação às demais localidades.

“Este era um serviço que já nos vinha a ser solicitado pela população. Não se trata necessariamente de ter um multibanco mais próximo, mas sim de disponibilizar um terminal de pagamento automático. Tó assume uma posição central no concelho de Mogadouro, sobretudo quando comparada com as aldeias da linha do Douro, que se encontram mais afastadas da sede de concelho. Assim sendo, fazia todo o sentido disponibilizar este serviço na nossa freguesia, permitindo não só à população local, mas também aos habitantes das freguesias vizinhas, deslocarem-se até Tó para realizar operações que só estão, habitualmente, disponíveis num multibanco”, concluiu.

O projeto piloto chegou a Tó em julho deste ano, tendo sido uma das primeiras freguesias do país a receber esta medida. Na cerimónia inaugural o representante do Banco de Portugal adiantou que Bragança é o distrito mais afetado pela falta de serviços bancários. De 236 freguesias, apenas 25 dispõem de serviços bancários e de pagamento nas proximidades.

Foi com o intuito de colmatar esta lacuna que o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, em conjunto com o Banco de Portugal (BdP), a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) avançaram com o ‘Multibanco + perto’.

O projeto consiste na disponibilização de Terminais de Pagamento Automático Digitais afim de aproximarem os serviços bancários da população.

Estes equipamentos vão permitir a realização de 90% das operações disponíveis nas Caixas Multibanco, como a disponibilização de numerário, pagamento de serviços, carregamento de telemóveis e consultas de saldo e movimentos.