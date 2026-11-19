A Europe XXI, associação juvenil de Miranela, recebeu uma Menção Honrosa nos Prémios Boas Práticas do Associativismo Juvenil 2026, pelo impacto do seu Tour de Surf Adaptado.

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Esta associação juvenil de Bragança foi distinguida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) com uma Menção Honrosa nos Prémios Boas Práticas do Associativismo Juvenil 2026, numa cerimónia realizada no âmbito da Youth Summit.

A distinção reconheceu o trabalho desenvolvido através do Tour de Surf Adaptado, uma iniciativa que promove a inclusão de pessoas com deficiência através do desporto, mobilizando jovens, voluntários, instituições e comunidades locais.

Lançado em 2022, o Tour de Surf Adaptado conta já com cinco edições, 14 etapas realizadas e mais de 500 participações, abrangendo 7 territórios, do Norte ao Sul do país, incluindo a Madeira. Só em 2026, a iniciativa realizou 5 etapas, envolvendo 180 participantes com deficiência, promovendo a inclusão, a autonomia e a igualdade de oportunidades através do desporto.