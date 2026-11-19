Associação de Mirandela distinguida pelo IPDJ por projeto de inclusão
A distinção reconheceu o trabalho desenvolvido através do Tour de Surf Adaptado.
A Europe XXI, associação juvenil de Miranela, recebeu uma Menção Honrosa nos Prémios Boas Práticas do Associativismo Juvenil 2026, pelo impacto do seu Tour de Surf Adaptado.
Esta associação juvenil de Bragança foi distinguida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) com uma Menção Honrosa nos Prémios Boas Práticas do Associativismo Juvenil 2026, numa cerimónia realizada no âmbito da Youth Summit.
A distinção reconheceu o trabalho desenvolvido através do Tour de Surf Adaptado, uma iniciativa que promove a inclusão de pessoas com deficiência através do desporto, mobilizando jovens, voluntários, instituições e comunidades locais.
Lançado em 2022, o Tour de Surf Adaptado conta já com cinco edições, 14 etapas realizadas e mais de 500 participações, abrangendo 7 territórios, do Norte ao Sul do país, incluindo a Madeira. Só em 2026, a iniciativa realizou 5 etapas, envolvendo 180 participantes com deficiência, promovendo a inclusão, a autonomia e a igualdade de oportunidades através do desporto.