Assembleia Municipal Jovem de Bragança inicia funções

Foram eleitas ontem as duas Secretárias da Mesa de Assembleia Jovem de Bragança.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A instalação dos membros aconteceu, ontem, durante a primeira sessão Ordinária.

A primeira Secretária, Constança Relhas, diz que apesar de não querer seguir uma carreira política é importante que os jovens se interessem e participem na vida cívica.

“Não sabia o que é que íamos fazer, não sabia o que é que ia sair daqui, mas fiquei curiosa, então decidi participar. Estas iniciativas permitem que os jovens tenham mais voz nas suas causas e preocupações. Eu acho que toda a gente se devia preocupar, porque política é o nosso dia a dia, é a água que sai da torneira, eu preocupo-me e acho que todos nos devíamos preocupar”,vincou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Segunda Secretária eleita foi Constança Bento. A jovem diz já ter tido a oportunidade de participar em iniciativa parlamentares, mas “não tem comparação com a Assembleia Municipal Jovem. É uma experiência única”, frisou, acrescentando que existe uma determinada pressão em propor novas ideias e desempenhar o cargo de segunda secretária, mas garante que existe vontade de trazer novas ideias para Bragança.

Para já está marcada mais uma sessão de Assembleia Municipal Jovem, agendada para maio. O presidente da Assembleia Municipal, Eduardo Malhão mostrou-se muito satisfeito com a participação dos jovens.

“Julgo que tiveram um desempenho excelente, com intervenções inspiradoras, intuitivas e que traduzem aquilo que é exatamente o espírito e o valor do poder local”

Eduardo Malhão adianta que, além destas sessões da Assembleia Municipal existem outras iniciativas promovidas por este órgão que pretendem aproximar os jovens da politica.

“Nós estimulamos sempre as escolas a trazer os alunos às assembleias municipais normais. Têm vindo vários jovens. Eles podem intervir no período público. Para além disso, nós fazemos visitas temáticas, temos feito também sessões e palestras nas escolas e, de facto, a ideia da Assembleia Municipal é criar exatamente essa proximidade. Os nossos jovens, felizmente, têm uma estrutura e têm um conhecimento das coisas muito assertivo. É uma geração muito qualificada e há que, de facto, dar-lhes esse mérito”, frisou.

PUBLICIDADE

Esteve também presente na primeira sessão da Assembleia Municipal Jovem a Presidente da Câmara, Isabel Ferreira, que espera que os jovens continuem a participar na vida cívica e apela a que deixem as suas sugestões no Concelho Municipal da Juventude.

“Espero decorra como decorreu esta sessão, em que se notou que houve uma preparação, houve um pensamento sobre um determinado tema, uma reflexão, foram apresentadas ideias e da parte da Câmara Municipal de Bragança terei toda a disponibilidade para continuar a participar nestas reuniões da Assembleia Municipal Jovem, assim como no Conselho Municipal da Juventude. Qualquer jovem individualmente que queira fazer uma proposta também tem essa liberdade de o fazer na Câmara Municipal”, rematou.

Nesta primeira sessão participaram jovens das escolas Emídio Garcia, Agrupamento Abade de Baçal, Miguel Torga e Escola Profisional Pratica Universal.