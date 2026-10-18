Ass. Recreativa Alfandeguense goleia Futsal Mirandela na primeira eliminatória da da Taça distrital de Futsal da AF Bragança

Este fim de semana jogou-se a primeira mão da pré-eliminatória da Taça distrital de Futsal da AF Bragança.

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O Alfandeguense foi o vencedor absoluto desta ronda ao vencer o Futsal Mirandela por 15-1. A equipa de Alfandega da Fé recebeu o clube mirandelense em casa e dominou grande parte do jogo.

O Vila flor venceu o Sporting Clube de Moncorvo por 5-4 e o CD Miranda do Douro venceu 5-0 o GD Freixo.

O Grupo Desportivo de Torre de Dona Chama recebeu em casa a Associação dos Pioneiros de Bragança. Um jogo que terminou com um empate a 4 bolas.

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A segunda mão da competição é disputada entre os dias 20 e 21 de Novembro.