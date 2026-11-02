ASMAB prepara a entrada em funcionamento de uma nova creche

A Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB) está a preparar a entrada em funcionamento de uma nova creche, com capacidade para 42 crianças, criada para responder à falta de vagas na primeira infância e às dificuldades sentidas por famílias cujos horários de trabalho não se enquadram na oferta habitual.

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O projeto foi apresentado por Carla Borges, coordenadora da Creche Artistas Mini, no XV Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas. “A iniciativa da ASMAB resulta da preocupação da instituição em identificar necessidades concretas da comunidade e desenvolver respostas sociais adequadas à realidade local”, explica a associação, em comunicado. Instalada num espaço do edifício-sede que anteriormente se encontrava por ocupar, a creche tem as obras concluídas e está em fase de equipamento e de conclusão dos procedimentos necessários à obtenção da licença de utilização. A associação apontou como objetivo iniciar o funcionamento no final de 2026, embora a abertura dependa da conclusão destes procedimentos.

A resposta terá três salas: um berçário, com capacidade para dez bebés; uma sala destinada a crianças dos 12 aos 24 meses, para 14 crianças; e uma sala para crianças dos 24 aos 36 meses, com 18 vagas. Um dos principais elementos diferenciadores será o horário alargado.

A creche prevê funcionar, nos dias úteis, entre as 7h30 e as 22h30, procurando apoiar pais e mães com horários laborais atípicos e contribuir para uma melhor conciliação entre a vida profissional e familiar. Está igualmente prevista atividade ao sábado, entre as 7h30 e as 13h30.

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Esta iniciativa integra o projeto de capacitação institucional da União das Mutualidades Portuguesas «Mutualismo em Ação», cofinanciado pela União Europeia, através do Programa Pessoas 2030 | Portugal 2030, contribuindo para o reforço e a valorização do setor mutualista