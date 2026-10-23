Arranca hoje a Rural Castanea em Vinhais

Começa hoje, em Vinhais, a Rural Castanea. A 21ª edição da Festa da Castanha Longal prolonga-se até domingo. São três dias dedicados à celebração da castanha e de vários outros produtos da região.

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Na feira não faltará castanha, mas, para já, ainda é cedo para saber se esta será uma boa campanha para os produtores.

“Nesta altura fazer uma avaliação é prematuro, porque até acontece que por vezes já há localidades do concelho em que está melhor do que noutras. Esperamos que seja um bom ano de castanha, porque sendo um bom ano de castanha é um bom ano para o concelho de Vinhais, porque é o produto mais importante em termos económicos e por isso esperamos e desejamos que assim aconteça. Sendo certo, como sabemos também, todas estas alterações climáticas influenciam e de que forma. Por vezes, de um dia para o outro, se me é permitida a expressão, se altera aqui até a nível de produção”, disse o Luís Fernandes, presidente da câmara de Vinhais.

Nos últimos anos, em Vinhais, a aposta nesta cultura tem sido significativa. Segundo Luís Fernandes, nos espaço de três houve um crescimento de 7 para 10 mil hectares de soutos.

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“Tem havido também uma maior plantação e uma maior aposta também na castanha e na plantação do castanheiro, fruto também do rendimento e da importância que ele tem para a economia do concelho. É verdade, em zonas até que primeiro não havia, fruto destas alterações climáticas, isto é, leva a que em zonas de altitude maior que primeiro não havia castanha agora passe a haver e haja até uma maior aposta para também fazer face a estas alterações climáticas.”

Ao longo dos anos, vários têm sido os produtores que se queixam do preço a que a castanha lhes é paga. Luís Fernandes salienta que a Rural Castanea é uma forma de valorizar o produto e, por isso, ajudar os produtores.

“Porque é uma montra que também se vende castanha, mas o que pretendemos com a Rural Castanha é, com estes 3 dias, é ser uma montra para valorizar ainda mais esse produto, porque claro que tem mais visitantes, as pessoas veem, e depois não é só esse produto, e aquele produto que nós pretendemos cada vez divulgar e apoiar mais é aquela castanha que é autóctone do nosso concelho, a castanha longal, mas é verdade que essa festa, essa feira, aquilo que pretende é divulgar, mostrar, valorizar esses produtos, e é verdade quanto mais pessoas visitarem a feira, mais valorizado é o produto, e sendo mais valorizado, mais pode beneficiar o produtor na venda desse produto”, destacou o autarca.

O evento decorre no Parque Municipal de Exposições e Feiras de Vinhais. A feira abre portas hoje. A inauguração oficial está marcada para as 18h30 e contará com o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes.