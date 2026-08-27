Argozelo assinala 25 anos de vila com apelo à reabertura do posto de saúde

O futuro da extensão de saúde é um dos temas centrais para Francisco Lopes, presidente da Junta de Freguesia de Argozelo, que, dia 22 de agosto, assinalou os 25 anos da elevação à categoria de vila, com uma sessão comemorativa que serviu para recordar a conquista alcançada em 2001 e para colocar em cima da mesa os principais problemas que continuam a marcar o futuro da localidade.

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O autarca colocou a reabertura da Extensão de Saúde de Argozelo entre os principais objetivos do mandato, reconhecendo que a decisão não depende diretamente da Junta de Freguesia, mas da área da saúde e da Unidade Local de Saúde do Nordeste.

A necessidade é considerada particularmente “relevante” devido ao “envelhecimento da população”. E, segundo Francisco Lopes, neste momento estão a ser desenvolvidos contactos com as entidades responsáveis para tentar recuperar este serviço na vila.

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Mais efetivos para a GNR

A segurança foi outro dos assuntos destacados pelo presidente da Junta. Francisco Lopes defendeu o reforço dos efetivos do posto da GNR existente em Argozelo, tendo em conta a área territorial abrangida e a existência de várias freguesias e aldeias.

O objetivo passa por aumentar a presença e as rondas das forças de segurança, numa lógica de proximidade e de prevenção.

Jovens são apontados como decisivos para o futuro

A permanência dos jovens no território esteve igualmente presente no discurso. O presidente da Junta manifestou preocupação com o despovoamento de Argozelo, do concelho de Vimioso e do Nordeste Transmontano, mas rejeitou uma visão de resignação perante o problema.

Francisco Lopes defendeu um “maior aproveitamento” dos recursos existentes e uma aposta nas novas gerações, considerando necessário criar “condições” para que os jovens possam estudar, trabalhar, constituir família e permanecer na terra.

A Junta pretende, nesse sentido, trabalhar com o Município de Vimioso e outras entidades para encontrar formas de dinamizar iniciativas dirigidas à juventude.

Ponte sobre o Maçãs é vista como oportunidade

Segundo Francisco Lopes, a construção da nova ponte sobre o rio Maçãs poderá colocar Argozelo e outras freguesias do concelho num eixo rodoviário com melhores ligações à cidade de Bragança e à A4.

O autarca lamentou, contudo, a demora na concretização da infraestrutura, que considera importante para criar condições de desenvolvimento económico e social.

Ao longo da intervenção, Francisco Lopes sublinhou ainda a importância dos recursos naturais e humanos de Argozelo e da sua localização entre as bacias hidrográficas dos rios Angueira e Sabor, defendendo um maior aproveitamento destes recursos.

“Uma terra com história será sempre uma terra com futuro”

A história recente da localidade está também profundamente ligada à atividade mineira. O encerramento da mina deixou um conjunto de problemas ambientais e sociais que, segundo o presidente da Junta, durante anos estiveram entre as principais preocupações da população, desde as indemnizações aos trabalhadores à remoção de escórias e resíduos tóxicos. A preservação da memória mineira continua igualmente entre as ambições locais, nomeadamente através da criação de um espaço museológico.

Francisco Lopes, que assumiu recentemente a liderança da Junta de Freguesia, deixou uma mensagem de confiança no futuro da vila, apesar dos desafios demográficos e das carências identificadas. “Uma terra com história será sempre uma terra com futuro”, afirmou o autarca, que apontou ainda como prioridade a construção de habitação social destinada a famílias mais carenciadas.