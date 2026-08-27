Assine já!

Vimioso

 Sociedade

Argozelo assinala 25 anos de vila com apelo à reabertura do posto de saúde

Francisco Lopes, presidente da Junta de Freguesia, apontou a reabertura da extensão de saúde, a habitação social, o reforço da GNR e o apoio aos jovens como prioridades para o futuro da vila

Argozelo assinalou 25 anos de vila em agosto
Argozelo assinalou 25 anos de vila em agosto
Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

27 ago. 2026, 16:13

O futuro da extensão de saúde é um dos temas centrais para Francisco Lopes, presidente da Junta de Freguesia de Argozelo, que, dia 22 de agosto, assinalou os 25 anos da elevação à categoria de vila, com uma sessão comemorativa que serviu para recordar a conquista alcançada em 2001 e para colocar em cima da mesa os principais problemas que continuam a marcar o futuro da localidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

O autarca colocou a reabertura da Extensão de Saúde de Argozelo entre os principais objetivos do mandato, reconhecendo que a decisão não depende diretamente da Junta de Freguesia, mas da área da saúde e da Unidade Local de Saúde do Nordeste.

A necessidade é considerada particularmente “relevante” devido ao “envelhecimento da população”. E, segundo Francisco Lopes, neste momento estão a ser desenvolvidos contactos com as entidades responsáveis para tentar recuperar este serviço na vila.

 

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Regiads

Mais efetivos para a GNR

A segurança foi outro dos assuntos destacados pelo presidente da Junta. Francisco Lopes defendeu o reforço dos efetivos do posto da GNR existente em Argozelo, tendo em conta a área territorial abrangida e a existência de várias freguesias e aldeias.

O objetivo passa por aumentar a presença e as rondas das forças de segurança, numa lógica de proximidade e de prevenção.

 

Jovens são apontados como decisivos para o futuro

A permanência dos jovens no território esteve igualmente presente no discurso. O presidente da Junta manifestou preocupação com o despovoamento de Argozelo, do concelho de Vimioso e do Nordeste Transmontano, mas rejeitou uma visão de resignação perante o problema.

Francisco Lopes defendeu um “maior aproveitamento” dos recursos existentes e uma aposta nas novas gerações, considerando necessário criar “condições” para que os jovens possam estudar, trabalhar, constituir família e permanecer na terra.

A Junta pretende, nesse sentido, trabalhar com o Município de Vimioso e outras entidades para encontrar formas de dinamizar iniciativas dirigidas à juventude.

 

Ponte sobre o Maçãs é vista como oportunidade

Segundo Francisco Lopes, a construção da nova ponte sobre o rio Maçãs poderá colocar Argozelo e outras freguesias do concelho num eixo rodoviário com melhores ligações à cidade de Bragança e à A4.

O autarca lamentou, contudo, a demora na concretização da infraestrutura, que considera importante para criar condições de desenvolvimento económico e social.

Ao longo da intervenção, Francisco Lopes sublinhou ainda a importância dos recursos naturais e humanos de Argozelo e da sua localização entre as bacias hidrográficas dos rios Angueira e Sabor, defendendo um maior aproveitamento destes recursos.

 

“Uma terra com história será sempre uma terra com futuro”

A história recente da localidade está também profundamente ligada à atividade mineira. O encerramento da mina deixou um conjunto de problemas ambientais e sociais que, segundo o presidente da Junta, durante anos estiveram entre as principais preocupações da população, desde as indemnizações aos trabalhadores à remoção de escórias e resíduos tóxicos. A preservação da memória mineira continua igualmente entre as ambições locais, nomeadamente através da criação de um espaço museológico.

Francisco Lopes, que assumiu recentemente a liderança da Junta de Freguesia, deixou uma mensagem de confiança no futuro da vila, apesar dos desafios demográficos e das carências identificadas. “Uma terra com história será sempre uma terra com futuro”, afirmou o autarca, que apontou ainda como prioridade a construção de habitação social destinada a famílias mais carenciadas.