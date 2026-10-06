Árbitros e observadores da AF Bragança distinguidos na IV Gala da APAF

A arbitragem da Associação de Futebol de Bragança esteve em destaque na IV Gala da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), realizada na sexta-feira, no Casino da Figueira da Foz.

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A Associação de Futebol de Bragança esteve representada entre os distinguidos, com seis árbitros a receberem o respetivo reconhecimento nas diferentes modalidades e categorias. No Futebol, foram premiados Nuno Augusto, na categoria C5 masculina, e Lília Martins, na categoria C5 feminina. No Futsal, as distinções foram atribuídas a João Nunes, no masculino, e Susana Rodrigues, no feminino. Também no Futebol de Praia houve presença brigantina entre os premiados, com Diogo Lapa, na categoria C5 masculina, e Ana Choupina, na categoria C5 feminina, a receberem a distinção.

Entre os observadores, a AF Bragança viu ainda reconhecido o trabalho de Delfim Izeda, na categoria C5 de Futebol, e de Frederico Gil, na categoria C5 de Futsal.

A representação da AF Bragança na IV Gala da APAF ficou ainda assegurada por Fernando Lhano e António Oliveira, presidente e vice-presidente do Conselho de Arbitragem, respetivamente.

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O evento, dedicado às modalidades de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, distinguiu os principais protagonistas da arbitragem na época 2025/2026. Ao longo da cerimónia foram premiados mais de 80 árbitros, árbitros assistentes e observadores, dos quadros distritais e nacionais, tendo ainda sido prestada homenagem aos árbitros e árbitros assistentes internacionais, masculinos e femininos.