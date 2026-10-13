Antigas escolas primárias voltam a ser distribuídas

A Câmara de Carrazeda de Ansiães vai abrir um novo procedimento para atribuir antigas escolas primárias que estão desocupadas ou cujas anteriores cedências já ultrapassaram os prazos inicialmente definidos.

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Grande parte destes edifícios tinha sido entregue há cerca de duas décadas a diferentes entidades locais, mas os períodos previstos nesses acordos já terminaram.

“Resolvemos iniciar um novo procedimento, criando um regulamento de atribuição desses edifícios escolares desocupados e que possam ser utilizados pela comunidade”, explicou o presidente da Câmara, João Gonçalves.

As antigas escolas poderão ser entregues a juntas de freguesia, associações, instituições particulares de solidariedade social e outras entidades legalmente constituídas sem fins lucrativos, desde que sejam colocadas ao serviço das populações.

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Entre os edifícios que poderão integrar o novo processo estão as antigas escolas do Pinhal do Douro e de Coleja. O presidente da Câmara admitiu que poderá existir pelo menos mais um imóvel disponível.

A intenção do Município Carrazeda de Ansiães é atualizar juridicamente as cedências e evitar que património público sem utilização permaneça fechado, permitindo que possa voltar a ter funções sociais, culturais ou comunitárias