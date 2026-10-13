Antigas escolas primárias voltam a ser distribuídas
A Câmara de Carrazeda de Ansiães vai abrir um novo procedimento para atribuir antigas escolas primárias.
A Câmara de Carrazeda de Ansiães vai abrir um novo procedimento para atribuir antigas escolas primárias que estão desocupadas ou cujas anteriores cedências já ultrapassaram os prazos inicialmente definidos.
Grande parte destes edifícios tinha sido entregue há cerca de duas décadas a diferentes entidades locais, mas os períodos previstos nesses acordos já terminaram.
“Resolvemos iniciar um novo procedimento, criando um regulamento de atribuição desses edifícios escolares desocupados e que possam ser utilizados pela comunidade”, explicou o presidente da Câmara, João Gonçalves.
As antigas escolas poderão ser entregues a juntas de freguesia, associações, instituições particulares de solidariedade social e outras entidades legalmente constituídas sem fins lucrativos, desde que sejam colocadas ao serviço das populações.
Entre os edifícios que poderão integrar o novo processo estão as antigas escolas do Pinhal do Douro e de Coleja. O presidente da Câmara admitiu que poderá existir pelo menos mais um imóvel disponível.
A intenção do Município Carrazeda de Ansiães é atualizar juridicamente as cedências e evitar que património público sem utilização permaneça fechado, permitindo que possa voltar a ter funções sociais, culturais ou comunitárias
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