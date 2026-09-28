Antigas casas dos ferroviários vão ser recuperadas em Foz Tua

Oito antigas casas dos ferroviários, praticamente todas ocupadas e sem obras profundas há vários anos, vão ser recuperadas em Foz Tua.

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A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães estima investir cerca de 700 mil euros, mas, para conseguir financiamento, teve primeiro de alterar a Área de Reabilitação Urbana do concelho e estendê-la até Foz Tua. A alteração foi agora aprovada em Assembleia Municipal e que permite fazer uma candidatura.

Segundo o presidente da câmara, João Gonçalves, quer isto dizer que agora há possibilidade de o município se candidatar, nesse aviso, a “instrumentos financeiros” que ajudem a proceder a essa empreitada de reabilitação. Os oito fogos “estão praticamente todos ocupados” e não sofrem intervenção “há muitos anos”.

As casas pertencem à Infraestruturas de Portugal, mas estão cedidas ao município para habitação de carácter social.

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Ficam à entrada de Foz Tua e são conhecidas como as casas dos ferroviários.

E há um problema para resolver antes de começar a empreitada.

As obras não podem decorrer com os moradores dentro das casas.

A câmara já começou a falar com os inquilinos e terá de encontrar soluções temporárias. “É impossível estas obras de reabilitação serem feitas ao mesmo tempo em que as casas estão a ser habitadas, pelo que já houve algumas reuniões com os inquilinos para perceberem as pretensões da Câmara Municipal. Quando for necessário, com certeza que que eles estarão recetivos, porque serão eles que irão beneficiar dessas obras. Se não estiverem recetivos, não as poderemos levar a cabo”, destacou o autarca.

O município quer agora aproveitar o aviso de financiamento aberto até ao final do ano.

A nova Área de Reabilitação Urbana é o primeiro passo para recuperar um conjunto construído para trabalhadores do caminho de ferro e que, décadas depois, continua a cumprir uma função social em Foz Tua.