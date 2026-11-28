Após várias negociações e a intenção de encerrar os serviços como forma de protesto a Associação Nacional de Freguesias conseguiu garantir um reforço de mais de 44 milhões de euros para as freguesias, para 2027.

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Este valor resulta do aumento da participação das freguesias nos impostos do Estado, de 2,5% para 2,75%, aprovado no Orçamento do Estado de 2027 (OE2027), fazendo com que a dotação global chegue aos 484 milhões de euros.

Outra das medidas aprovada foi a manutenção da garantia de financiamento mínimo. Esta evita que as 210 freguesias identificadas na proposta inicial do Orçamento recebam, em 2027, menos verbas do que em 2026.

Numa nota enviada às redações, a ANAFRE, congratula-se pelas medidas aprovadas em Assembleia da República.

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“Os avanços agora aprovados constituem um reconhecimento do papel insubstituível das freguesias na organização e prestação de serviços públicos de proximidade, bem como das crescentes responsabilidades que assumem em áreas fundamentais para a qualidade de vida das populações”, refere o presidente da ANAFRE, Francisco Branco de Brito.

Juntas de freguesia passam a ter direito de preferência na compra de imóveis

Outra das medidas alcançadas pela ANAFRE, neste OE, está relacionada com o direito de preferência das freguesias na aquisição de imóveis.

As juntas passam, agora, a poder exercer este direito em condições equiparadas às dos municípios, prevalecendo a preferência municipal quando ambos pretendam adquirir o mesmo imóvel. A concretização desta última medida será objeto de regulamentação pelo Governo, no prazo de 90 dias após a entrada em vigor do OE2027.

Apesar das medidas alcançadas, o presidente da ANAFRE, considera que ainda há desafios que devem ser aprofundados de modo a valorizar as freguesias para lhes garantir “os meios e a autonomia necessários ao exercício das suas competências”. Francisco Branco de Brito afirma que a ANAFRE “continuará, por isso, a acompanhar a concretização das medidas aprovadas e a defender soluções que reforcem a capacidade de resposta das freguesias e consolidem o papel do Poder Local de proximidade”, concluiu.