O receio de que as alterações climáticas possam vir a comprometer o aparecimento e até a sobrevivência de algumas espécies de cogumelos é uma preocupação em Trás-os-Montes. A sucessão de anos com temperaturas anormalmente elevadas e períodos de seca está a alterar as condições necessárias ao desenvolvimento dos cogumelos, deixando campanhas cada vez mais pobres e levantando dúvidas sobre o futuro da diversidade micológica da região. O alerta é deixado por Manuel Moredo, presidente da associação A Pantorra, que considera que os cogumelos estão a enfrentar dificuldades semelhantes às de outras culturas afetadas pelas alterações do clima. “Penso que sim, que nós, neste caso em relação aos cogumelos, estamos na mesma posição das outras culturas”, como a castanha, a amêndoa”, esclareceu, lembrando que o desenvolvimento depende de condições meteorológicas equilibradas. “Todas as culturas precisam de humidade e necessitam de não muito calor, mas também não muito frio”, explicou.

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O Boletus Edulis é conhecido em Portugal como tortulho, boleto-doce ou míscaro

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O cenário dos últimos anos reforça esta preocupação. Segundo Manuel Moredo, a campanha do ano passado já tinha sido particularmente “fraca” e há cerca de dois anos a situação foi igualmente “negativa”, possivelmente ainda pior.

Este ano, as expectativas também não se estão a concretizar. Depois de um “verão muito quente”, setembro trouxe uma pequena descida das temperaturas e alguma humidade, que permitiram o aparecimento dos primeiros exemplares entre o final desse mês e o início de outubro. “Foi possível encontrar alguns boletos, setas de cardo e outras espécies”, mas em quantidades “bastante inferiores” às habituais. “Aquela pouca chuva que caiu no fim de setembro, princípio de outubro, foi o suficiente para começarem a aparecer alguns boletos”, destacou Manuel Moredo, acrescentando que os exemplares encontrados nessa altura apresentavam bom aspeto. O “problema” surgiu pouco depois, com o regresso das temperaturas elevadas e a ausência de precipitação. “A seguir a essa humidade vem outra vez o tempo muito quente, muito quente, sem chuva, e isso originou que os cogumelos que, em princípio, seriam de outono não aparecessem”, explicou.

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A escassez tornou-se evidente numa saída de campo promovida pela A Pantorra a 24 de outubro. A iniciativa tinha sido organizada precisamente para dar a conhecer aos participantes aquilo que ainda seria possível encontrar na natureza, mas o resultado ficou longe do esperado. “Encontrámos poucos cogumelos. Encontrámos alguns boletos, praticamente só boletos, que ainda se mantinham, mas já com larvas e outros podres”, contou o presidente da associação.

Desde então, a ausência de chuva prolongou-se e só nos últimos dias a precipitação regressou à região. Uma mudança necessária, não apenas para os cogumelos, mas para os ecossistemas e atividades agrícolas em geral. Ainda assim, para a atual campanha micológica, a chegada da chuva poderá ter acontecido demasiado tarde. “Esta chuva, que faz falta para tudo, já vem um bocado tarde para os cogumelos”, assinalou Manuel Moredo, que não acredita numa recuperação significativa da temporada.

O Lactarius Deliciosus é um dos cogumelos silvestres mais conhecido na região

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Sanchas e trombetas-dos-mortos ainda podem aparecer

Apesar do cenário pouco animador, ainda há algumas espécies que poderão surgir com a humidade e a descida das temperaturas. Entre elas estão os boletos, embora em número reduzido, as sanchas e as trombetas-dos-mortos.

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As sanchas, também conhecidas como Lactarius Deliciosus, são particularmente procuradas e estão associadas aos pinhais. São uma espécie que pode prolongar o seu período de aparecimento até dezembro, desde que encontre as condições necessárias. “É um cogumelo que quer um bocadinho de humidade e não precisa de muito frio, mas precisa de alguma coisa”, adiantou Manuel Moredo, admitindo que ainda existe a possibilidade de aparecerem alguns exemplares nesta fase. Também as trombetas-dos-mortos, cientificamente conhecidas como Craterellus Cornucopioides, poderão beneficiar das condições meteorológicas mais recentes. No entanto, o responsável da A Pantorra não espera que a chuva permita recuperar o aparecimento das restantes espécies habitualmente associadas ao outono.

Apanha desordenada

Às dificuldades provocadas pelo clima junta-se um problema que continua por resolver, a falta de legislação específica para regular a apanha de cogumelos silvestres, que se torna ainda mais problemática quando a quantidade disponível é reduzida. “Como não há legislação e com os poucos que vão aparecendo, torna-se um bocado mais complicado. Poderá haver mais anarquia, digamos, em termos de apanha”, alertou.

Outro dos problemas prende-se com o escoamento da produção. Apesar da “falta de empresas portuguesas” dedicadas à compra e comercialização de cogumelos, na região os recoletores beneficiam da proximidade com a fronteira para venderem o que apanham. O responsável considera, contudo, que a situação poderia ser diferente se existisse uma rede mais alargada de empresas compradoras em Portugal, que “começam a aparecer, mas para já ainda há poucas”.