Alterações climáticas, fraudes e fiscalização marcaram o 25.º Fórum Nacional do Mel

As alterações climáticas, a fiscalização do setor, as fraudes e a rotulagem do mel estiveram em destaque no 25.º Fórum Nacional do Mel, que decorreu em Mogadouro, entre 13 e 15 de novembro. O encontro reuniu produtores, especialistas e empresas de todo o país, promovendo o debate sobre os desafios que se colocam à apicultura e a valorização da produção nacional.

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Segundo Jorge Machado, presidente da Associação de Apicultores do Parque Natural do Douro Internacional, entidade que esteve na organização do evento, cerca de 100 expositores marcaram presença na Feira Nacional Apícola, enquanto o Fórum Apícola contou com aproximadamente 200 inscrições de apicultores de várias regiões do país.

A realização do encontro em Mogadouro foi uma aposta estratégica da associação. “Achávamos que, sendo um evento de caráter nacional, seria de todo relevante trazer esse evento para o nosso território e para Mogadouro”, explicou Jorge Machado, fazendo um "balanço foi positivo", tanto pela participação nas sessões técnicas como na adesão à feira.

Jorge Machado destacou a "boa" adesão ao fórum e à feira

Jorge Machado destacou a "boa" adesão ao fórum e à feira

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Para os produtores, o fórum representou também uma oportunidade de divulgação, contacto com outros profissionais e conhecimento de novas tendências. Sílvia Pinelo, produtora do distrito de Bragança, levou até Mogadouro diferentes variedades de mel, entre as quais castanheiro, rosmaninho e multifloral, mas também algumas propostas de inovação. A produtora está a apostar no mel cremoso de rosmaninho e prepara o lançamento de uma nova variedade com chocolate. Tem ainda mel com amêndoa, procurando diversificar a oferta e chegar a novos consumidores. “Viemos participar para mostrar e divulgar o nosso produto e também porque é um evento onde grande parte dos apicultores se encontram uma vez por ano”, afirmou.

Também Tiago Paulo, produtor de Mogadouro, salientou a importância destes encontros para a partilha de conhecimentos e a descoberta de novas oportunidades de negócio. “É um evento de grande dimensão, que tem grande impacto a nível dos apicultores. É um local de reunião onde se reencontram expositores, vendedores de material apícola e produtores de mel”, referiu.

O produtor considerou que a diversidade de propostas permite conhecer melhor as características dos méis produzidos nas diferentes regiões. “Há sempre alguma novidade, algo de interesse que nos pode ajudar no nosso negócio, tanto como produtores de mel como vendedores de material apícola e consumidores”, acrescentou, destacando ainda a possibilidade de experimentar diferentes méis e perceber as diferenças associadas à localização e às regiões de produção.

Tiago Paulo é produtor de mel em Mogadouro

Tiago Paulo é produtor de mel em Mogadouro

As alterações climáticas e a necessidade de garantir uma fiscalização eficaz, combatendo práticas fraudulentas e assegurando uma rotulagem clara, estiveram entre as questões centrais de um encontro que trouxe a Mogadouro o debate nacional sobre o futuro da apicultura.