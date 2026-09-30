Alfândega da Fé lança rede de transporte gratuita

Alfândega da Fé lançou uma rede de transportes urbana gratuita, com quatro horários distintos.

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O transporte surge no âmbito do projeto da Comunidade Intermunicipal (CIM) das Terras de Trás-os-Montes, da qual este município faz parte, com o objetivo de colmatar a falta de transportes públicos na região.

“Vamos ter um mini autocarro elétrico a fazer transportes diários, viagens diárias entre vários locais da nossa sede de concelho, cobrindo aquilo que são as principais instituições, e serviços”, explicou o autarca Eduardo Tavares. A rede terá quatro transportes diários para “permitir às famílias que não têm viatura que possam deslocar-se de forma gratuita”.

A rede urbana será gratuita e caberá ao município financia-la. "O nosso custo total, onde está integrada esta rede, a comparticipação do município são 120 mil euros. Creio que o custo desta rede andará à volta de 20 a 30 mil euros por ano”, avançou.

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Eduardo Tavares explicou que o objetivo era que esta rede já tivesse sido lançada anteriormente. “Lançámos um primeiro concurso há quatro anos, que ficou preenchido, mas depois houve problemas técnicos na proposta, a proposta não passou no Tribunal de Contas, tivemos que fazer um novo concurso e tudo isto levou muito tempo. Foram quatro anos que passaram entre o primeiro concurso. Tivemos de fazer um novo contrato, mudamos de facto as regras, os requisitos, passamos para uma prestação de serviços, porque nós há quatro anos já previmos de facto esta rede urbana.

Este transporte urbano já está em funcionamento.