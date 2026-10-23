Alfândega da Fé homenageia José Rodrigues e aproxima os jovens da arte

O município de Alfândega da Fé celebra, de 26 a 30 de outubro, a Semana do Mestre José Rodrigues, assinalando os 90 anos do nascimento do escultor e artista plástico, com raízes no concelho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A iniciativa pretende valorizar o legado artístico de José Rodrigues e aproximar as novas gerações da arte, através de visitas guiadas à Bienal de Arte Contemporânea das Terras de Trás-os-Montes – Linha da Terra e de Oficinas Criativas dirigidas ao público escolar.

A homenagem ganha especial significado a 28 de outubro, data de nascimento do artista, reforçando o compromisso do município com a valorização da cultura, do património e da educação artística.

José Rodrigues nasceu em Luanda, mas viveu uma parte da sua infância em Alfândega da Fé. Foi um dos fundadores, em 1963, da Cooperativa Árvore no Porto, instituição que dirigiu durante trinta anos. Foi ainda um dos principais promotores da criação da Bienal de Vila Nova de Cerveira, iniciada em 1978.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre as suas obras mais conhecidas estão o Cubo (1983), na Praça da Ribeira, no Porto.