A turvação da água registada nas últimas horas em algumas zonas da cidade de Bragança esteve relacionada com as condições meteorológicas adversas, que afetaram uma das origens de abastecimento, esclareceu o Município de Bragança.

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Segundo a autarquia, a situação ficou localizada num dos depósitos do Reservatório Apoiado, tendo sido identificada pela Be Water, entidade responsável pelo tratamento da água.

Após a deteção do problema, o depósito afetado foi desligado, passando o abastecimento a ser assegurado através dos restantes depósitos. Durante a noite foram realizadas purgas na rede de distribuição, com os trabalhos a prosseguirem para remover a água turva e restabelecer gradualmente as condições habituais.

O Município garante que a alteração registada diz respeito apenas à cor e ao aspeto da água, não tendo sido identificado qualquer problema de segurança da água.