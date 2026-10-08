Assine já!

Bragança

 Sociedade

AFI inaugura novo espaço e reforça apoio às famílias

Novo espaço permite aumentar a capacidade de resposta da Associação de Apoio Familiar e Intergeracional, que reforça também o apoio social através de uma Loja Social de Vestuário e de uma Loja Social de Alimentação.

Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

08 out. 2026, 07:30

A AFI – Apoio Familiar e Intergeracional inaugurou um novo espaço em Bragança, em resposta ao “crescimento” da procura pelos serviços da associação e à necessidade de criar melhores condições para acompanhar as famílias que diariamente procuram o seu apoio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

A nova estrutura surge na proximidade da sede da instituição, uma opção que, segundo Tânia Ramalho, da entidade, pretende manter a AFI próxima das pessoas que já acompanhava e facilitar o acesso de novos beneficiários. “As pessoas procuram cada vez mais para os nossos serviços, tanto para terapias como para os atendimentos, e o outro espaço estava a ficar pequeno”, explicou.

A responsável destaca que a mudança não significa o abandono das respostas existentes, mas antes um reforço da capacidade da associação. O novo espaço permite disponibilizar mais terapias, receber mais pessoas e criar condições para desenvolver novas respostas.

Entre as melhorias está uma sala especificamente preparada para terapias infantis, uma área que anteriormente não dispunha de um espaço próprio. Também o serviço de enfermagem foi reforçado, com uma sala mais equipada e preparada para acolher mais utentes e disponibilizar novos serviços. “Há cada vez mais pessoas nas atividades e o espaço era pequeno. Agora conseguimos dar mais resposta”, sublinha Tânia Ramalho.

PUBLICIDADE

Duas Lojas Sociais para apoiar famílias

Associada à inauguração está também a abertura das novas Lojas Sociais da AFI, que passam a funcionar no espaço anteriormente utilizado pela associação.

São duas respostas distintas: uma Loja Social de Vestuário e uma Loja Social de Alimentação, destinadas a apoiar famílias em situação de necessidade.

Na loja de vestuário estão disponíveis peças para diferentes idades, desde crianças a adultos. Já o apoio alimentar assume um caráter mais pontual e controlado, de acordo com as necessidades identificadas.

O acesso às Lojas Sociais é feito através da própria AFI. As famílias “devem primeiro ser acompanhadas e avaliadas pela associação”, sendo posteriormente encaminhadas para a resposta mais adequada.

PUBLICIDADE

A proximidade entre o novo espaço de atendimento e as Lojas Sociais é, para a associação, uma “vantagem importante”, permitindo uma “articulação mais rápida entre as diferentes respostas”.

Mais procura e novos projetos

O crescimento da AFI tem sido acompanhado por uma procura cada vez maior dos seus serviços. Segundo Tânia Ramalho, é difícil apontar um número exato de pessoas acompanhadas, mas a associação tem registado um “aumento significativo da procura”, muitas vezes “através do passa-palavra”.

A ampliação das instalações pretende precisamente responder a essa realidade e criar condições para que a associação possa continuar a crescer.

A AFI disponibiliza respostas dirigidas a diferentes gerações, desde a gravidez e os primeiros anos de vida até ao acompanhamento de pessoas idosas, procurando articular apoio social, educativo e intergeracional.

PUBLICIDADE