AFI inaugura novo espaço e reforça apoio às famílias

A AFI – Apoio Familiar e Intergeracional inaugurou um novo espaço em Bragança, em resposta ao “crescimento” da procura pelos serviços da associação e à necessidade de criar melhores condições para acompanhar as famílias que diariamente procuram o seu apoio.

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A nova estrutura surge na proximidade da sede da instituição, uma opção que, segundo Tânia Ramalho, da entidade, pretende manter a AFI próxima das pessoas que já acompanhava e facilitar o acesso de novos beneficiários. “As pessoas procuram cada vez mais para os nossos serviços, tanto para terapias como para os atendimentos, e o outro espaço estava a ficar pequeno”, explicou.

A responsável destaca que a mudança não significa o abandono das respostas existentes, mas antes um reforço da capacidade da associação. O novo espaço permite disponibilizar mais terapias, receber mais pessoas e criar condições para desenvolver novas respostas.

Entre as melhorias está uma sala especificamente preparada para terapias infantis, uma área que anteriormente não dispunha de um espaço próprio. Também o serviço de enfermagem foi reforçado, com uma sala mais equipada e preparada para acolher mais utentes e disponibilizar novos serviços. “Há cada vez mais pessoas nas atividades e o espaço era pequeno. Agora conseguimos dar mais resposta”, sublinha Tânia Ramalho.

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Duas Lojas Sociais para apoiar famílias

Associada à inauguração está também a abertura das novas Lojas Sociais da AFI, que passam a funcionar no espaço anteriormente utilizado pela associação.

São duas respostas distintas: uma Loja Social de Vestuário e uma Loja Social de Alimentação, destinadas a apoiar famílias em situação de necessidade.

Na loja de vestuário estão disponíveis peças para diferentes idades, desde crianças a adultos. Já o apoio alimentar assume um caráter mais pontual e controlado, de acordo com as necessidades identificadas.

O acesso às Lojas Sociais é feito através da própria AFI. As famílias “devem primeiro ser acompanhadas e avaliadas pela associação”, sendo posteriormente encaminhadas para a resposta mais adequada.

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A proximidade entre o novo espaço de atendimento e as Lojas Sociais é, para a associação, uma “vantagem importante”, permitindo uma “articulação mais rápida entre as diferentes respostas”.

Mais procura e novos projetos

O crescimento da AFI tem sido acompanhado por uma procura cada vez maior dos seus serviços. Segundo Tânia Ramalho, é difícil apontar um número exato de pessoas acompanhadas, mas a associação tem registado um “aumento significativo da procura”, muitas vezes “através do passa-palavra”.

A ampliação das instalações pretende precisamente responder a essa realidade e criar condições para que a associação possa continuar a crescer.

A AFI disponibiliza respostas dirigidas a diferentes gerações, desde a gravidez e os primeiros anos de vida até ao acompanhamento de pessoas idosas, procurando articular apoio social, educativo e intergeracional.