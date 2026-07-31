Aeródromo Municipal recebe eclipse solar total após mudança de local de observação

Após várias semanas de ponderação, o município de Bragança anunciou, ontem, que optou por mudar o local de observação do Eclipse.

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Na região, o fenómeno astronómico pode ser observado praticamente a 100%, sendo que o Parque Natural de Montesinho é o local de observação mais privilegiado.

No entanto, devido ao recente incêndio em Deilão, e aos riscos elevados de incêndio a autarquia optou pela segurança das pessoas, passando a realizar as ativiadades programadas no Aeródromo Municipal.

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“O dia 12 de agosto será um momento muito importante para Bragança e vai ser, certamente, uma experiência inesquecível. Por isso, é também obrigação do município garantir as melhores condições de segurança e de observação. Optámos pelo Aeródromo Municipal de Bragança dado que, desde 2021, e após observação dos dados, neste dia, houve sempre um risco máximo ou muito elevado de incêndio rural. Também tivemos, infelizmente, há poucos dias um incêndio rural muito próximo do local de observação que ainda está em vigilância. Consideramos, por isso, que ao decorrer no aeródromo municipal, proporcionará a mesma observação e de forma, absolutamente, segura”, frisou a Presidente da autarquia, Isabel Ferreira.

Apesar da alteração, a autarca garante que a programação mantém-se inalterada. Estão programados, para o dia 12 de agosto, workshops, palestras com especialistas, oficinas e convívio. “A partir das 16 horas, e até à meia noite, teremos os especialistas a descrever tudo aquilo que se passará, desde a antevisão à observação do eclipse solar.” disse, acrescentando que haverá ainda espaço para a observação da chuva de estrelas e o pós-eclipse solar e que “o Festival de Ciência começa dois dias antes e traz também várias atividades à cidade de Bragança.”

Questionada sobre a taxa de visibilidade no Aeródromo Municipal, Isabel Ferreira afirma que esta será muito próxima dos 100% e que, “para os não especialistas”, será impercetível a diferença em relação ao local original de observação.

O eclipse solar, por si só, não é um fenómeno raro. A grande diferença neste caso está no facto de se tratar de um eclipse solar total, com a Lua a cobrir completamente o Sol durante cerca de 26 segundos. Estes fenómenos são bastante mais raros e, neste caso, a região assume uma posição privilegiada, uma vez que se encontra numa das áreas mais favoráveis para a observação da fase de totalidade.

Assim, há já vários meses que os alojamentos na região se encontram esgotados devido ao interesse crescente em torno do fenómeno. “Contamos também com a visita de muitas pessoas de todos os pontos do país e estrangeiros. Temos sido contactados por muitas equipas de especialistas e e de pessoas fascinadas por este tipo de fenómeno”, comentou Isabel Ferreira acrescentando que, apesar de considerar difícil contabilizar o impacto total, Isabel Ferreira revelou que já estão inscritas duas mil pessoas para assistir ao evento. Sendo agora realizado no Aeródromo Municipal, um espaço que tem capacidade para receber à volta de cinco mil pessoas, a governante acredita que a região deverá receber milhares de pessoas para acompanhar este momento.

“Desde logo [o Aeródromo Municipal] permite, sem dúvida, acolher um número muito mais elevado de pessoas, com condições de estacionamento, de acessibilidade e de permanência também mais adequadas”, disse, destacando ainda que o município conta “com toda a colaboração desde logo do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil, que também tem previsto todo um plano de segurança para este dia, e depois as forças de segurança, a GNR, a PSP, os bombeiros, o ICNF, com os quais temos reunido periodicamente desde o momento em que iniciámos o planeamento deste dia.”

Este fenómeno, além de raro, exige alguns cuidados de segurança durante a observação.Nesse sentido, a Presidente da Câmara Municipal deixou ainda uma mensagem de alerta para a importância do uso dos óculos certificados e onde, na cidade, podem ser encontrados.

“É muito importante que todas as pessoas saibam que é preciso fazer a observação do eclipse com estes óculos de segurança. Estão disponíveis no Centro de Ciência Viva de Bragança e nas farmácias da cidade”, rematou.

Este fenómeno raro pode ser observado em várias zonas do país mas Bragança é a região mais privilegiada, apresentando uma taxa de observação a 100%.