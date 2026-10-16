ACISB apresenta 1º edição da Semana dos Sabores de Trás-os-Montes e Wine Experience

Gastronomia, Vinho, cultura e comercio local vão estar em destaque na primeira edição da Semana dos Sabores de Trás-os-Montes.

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A iniciativa organizada pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança, vai decorrer de 19 a 25 de outubro.

A Secretária Geral da ACISB, Anabela Anjos, dá a conhecer que estão programadas diversas atividades como masterclasses, provas de vinhos e exposição de produtos endógenos.

"A ideia é juntar o máximo de atores possíveis num evento. As Montras entraram em destaque com os produtos regionais, com os vinhos e fazermos aqui um evento no Museu do Abade de Baçal que vai para além da inauguração da exposição no museu. Vamos ter um grande leque de expositores de produtores de vinho e uma série de iniciativas desde masterclasses, showcookings com os chefes dos nossos restaurantes mais pequenos. Vamos ter também a Casa do Pão, que nos vai ensinar a fazer a folar. Portanto, vamos criar aqui um conjunto de iniciativas que pretendemos que atraia muita gente e esperamos que seja um sucesso", explicou a Secretária Geral da ACISB, Anabela Anjos.

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O ponto alto da semana é dia 24 de outubro, com a Wine Experience, a decorrer nos jardins do Museu do Abade de Baçal. Os vinhos de Trás-os-Montes estarão em destaque, com 21 produtores, 10 expositores de produtos regionais e duas masterclasses dedicadas à viticultura.

A presidente da CVR de Trás-os-Montes, Ana Alves, acredita que esta iniciativa vai permitir aproximar os vinhos da região junto da restauração local.

"A nível de qualidade, de participação em concursos, numa série de iniciativas, os nossos vinhos dão cartas e são reconhecidos pela qualidade que têm. E percebemos que, sobretudo na área da hotelaria e da restauração, na região de Trás-os-Montes, há aqui uma lacuna. Embora haja projetos muito bons, há ainda muitos restaurantes, muita hotelaria que não tem e não reconhece aquilo que é a qualidade dos nossos vinhos. Este tipo de iniciativas, e falando já naquilo que é o Bragança Wine Experience, permitem precisamente tentar desenvolver aquilo que nós achamos que é fundamental, que é este orgulho regional de ter na região vinhos de Trás-os-Montes de qualidade superior. "

Para Ana Alves é urgente alertar a hotelaria local para a adoção de estratégias que destaquem os vinhos produzidos em Trás-os-Montes. Uma das sugestões da responsável é a criação de uma ementa de vinhos exclusivamente transmontanos e que deve ser apresentado aos consumidores.

"É fundamental chegar ao público em geral e é fundamental chegar também aos restaurantes, à hotelaria, que são no fundo os principais promotores daquilo que é a região. É importante que o cliente que se senta numa mesa do restaurante pense ao vinho de Trás-os-Montes. Mas também é importante que no restaurante, quando o consumidor se sente pense logo em consumir estes vinhos", disse dando como exemplo a região do Alentejo.

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"Há muitos anos atrás no Alentejo foi desenvolvido aquilo que é uma carta de vinhos do Alentejo. E qualquer pessoa que se senta numa mesa num restaurante alentejano é apresentada essa carta de vinhos típicos da região. Eu posso querer provar Douro, Trás-os-Montes, Vinhos Verdes, outro tipo de vinhos, mas há este orgulho regional em mostrar aquilo que se consegue produzir", explicou, destacando que esta é "uma forma de conseguir que o cliente consuma os vinhos da região".

Para a responsável da CVR é "importante formarmos o consumidor", ainda que ele venha de qualquer ponto do país ou do mundo, considerando por isso de "extrema importância" que a própria região "consiga responder com os produtos de qualidade que consegue produzir", concluiu.

A entrada para o evento é gratuita e apenas a prova de vinhos acarreta um custo de cinco euros, incluiu um copo e um suporte para o mesmo. Os consumidores terão a possibilidade de provar dois dos 150 vinhos à disposição. A responsável da ACISB explica o motivo.

"Queremos com isto que, de facto, as pessoas provem porque querem mesmo provar e não irem beber os vinhos de todos os produtores. Esse não é o conceito. Mas portanto, os cinco euros, são um preço simbólico com o copo já incluído. O resto as pessoas podem vir ao showcooking, podem estar a provar os produtos, descontrair e ouvir música e não pagam nada", rematou.

No dia 24 vai também ser apresentado ao público o famoso quadro de 1912 de José Malhoa “Os Bêbados”, assim como a exposição “Linguagem do tempo e da Terra” de Patrícia Geraldes, que poderá ser visitada até janeiro de 2027.