A jovem brigantina, da equipa Essence BJJ, Inês Ferreira, conseguiu consolidar o título durante o Nacional Open 2026 que decorreu, este ano, em Odivelas.

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A Atleta fala num percurso de “muito esforço” para conseguir atingir este nível. “A concentração, nos momentos de pressão, mas também o caminho de esforço que percorri estes anos, que me fez chegar a este nível. É uma sensação agradável porque é graças a todo este percurso que eu consigo obter estes resultados”, disse.

Questionada sobre o futuro, Inês Ferreira, contou que 2027 será o último ano em que poderá competir na categoria KIDS.

“Agora no início do ano vão sair as novas competições e eu quero ir ao Europeu Kids , novamente. Para o ano é a última vez que vou poder participar como Kids , porque daqui a dois anos vou para o Europeu de adultos”, explicou.

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Inês Ferreira voltou a relembrar que, apesar de “querer levar o Jiu Jitsu para a vida”, não quer fazer disso profissão. Ainda assim, destaca que a modalidade permite-lhe alcançar “uma forte tranquilidade”, no dia a dia. “Sei que se estiver numa situação de perigo, não vou ficar tão estressada porque tenho noção do que eu posso fazer graças a este desporto”, frisou.