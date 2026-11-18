Mais de quatro em cada dez idosos sinalizados pela GNR em todo o país vivem em apenas quatro distritos do Interior Norte e Centro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Guarda, Vila Real, Bragança e Viseu concentram quase 19 mil pessoas identificadas por viverem sozinhas, isoladas ou em situação de vulnerabilidade.

A Guarda lidera a lista nacional, com 5.902 idosos.

Segue-se Vila Real, com 5.243, e Bragança, com 4.586.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Viseu surge em quinto lugar, com 3.220 pessoas sinalizadas.

No total, a operação “Censos Sénior 2026” identificou 42.980 idosos em todo o país.

A ação decorreu entre 1 de outubro e 15 de novembro e serviu também para alertar esta população para riscos de violência, burlas e furtos.

A GNR realizou mais de duas mil ações de sensibilização, muitas delas porta-a-porta, chegando a mais de 34 mil idosos.

Os números nacionais mantêm-se praticamente ao nível do ano passado.

Em 2025 tinham sido sinalizadas pouco mais de 43 mil pessoas. Este ano são menos 94.

A operação “Censos Sénior” realiza-se desde 2011 e permite à GNR atualizar anualmente a localização dos idosos considerados mais vulneráveis, facilitando o acompanhamento e a intervenção em situações de risco.