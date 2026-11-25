Em 2027 é nas estradas transmontanas que se decidem as competições europeias de Granfondo.

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De 25 a 26 de Setembro Bragança vai ser palco do campeonato europeu de Granfondo, tornando-se, para já, na única cidade portuguesa a acolher uma prova da UEC no próximo ano.

A presidente da Câmara Municipal, Isabel Ferreira, não só acredita que vai enaltecer Bragança no plano europeu, como vai gerar um forte impacto económico na região.

“Desde logo esperamos um número de inscrições superior àquilo que acontecia neste tipo de prova e depois da participação dos visitantes que vêm assistir a estas provas, dos familiares e portanto são milhares de pessoas que estarão no território. Isto terá impacto não só no concelho de Bragança, mas como em todo o distrito e na região e terá impacto nos alojamentos, na restauração, no comércio e, portanto, queremos que aconteça este verão o mesmo que aconteceu no verão passado”.

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A apresentação do calendário decorreu, ontem.

Isabel Ferreira aproveitou ainda para esclarecer que se trata de uma competição inovadora e completamente diferente do Granfondo que habitualmente se realiza em Bragança.

“Nem vai anular, mas também não resulta nem é uma continuidade desse Granfondo. É um conceito totalmente diferente que coloca Bragança no centro da Europa, que é aquilo que nós queremos, é dar visibilidade, atrair visitantes e dinamizar a economia local”

Questionada sobre o regresso do Granfondo mais animado do mundo, em 2028, sob os moldes que já são conhecidos. A autarca não quis adiantar detalhes mas deixou a garantia de que “mais surpresas haverão”.

“É isso que temos feitos, ao longo deste primeiro ano. Já apresentámos muitas surpresas e estaremos cá nos próximos anos para continuar a apresentar”, vincou.

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A organização da competição está a cargo da empresa Cabreira Solutions. O fundador e CEO, João Cabreira, adianta que são esperados, no mínimo, três mil participantes mais as famílias e aficionados “porque isto é um evento único que acontece, pela primeira vez, em Portugal”. Ainda assim, admite que “apesar de ser o valor mínimo” sonham “com mais participantes”.

A prova contará para a atribuição dos Títulos Europeus de Granfondo, nas vertentes de fundo e de contrarrelógio.

Apesar da dimensão e da importância competitiva do evento, João Cabreira salienta que o Granfondo se mantém uma experiência desportiva para todos.

“É uma prova solitária de bater o melhor tempo e de apuramento para ser campeão da Europa. Depois temos a atribuição de camisola de campeões da Europa. E os participantes não europeus, brasileiros, americanos, venezuelanos, angolanos, quem quer que seja queira participar, pode participar e entra no apuramento para o Campeonato do Mundo de 2028. Temos também aqui a parte do Granfondo normal, para quem quiser e participar pode fazer parte da festa”.

Apesar de ainda estarem a ser ultimados alguns detalhes, já se sabe que a prova terá cerca de 130 quilômetros para o percurso mais distante e o traçado será, maioritariamente, realizado pelo concelho de Bragança. O município e a organização esperam, no mínimo, três mil participantes, além das famílias e dos aficionados da modalidade.