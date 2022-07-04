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Escola de Natação de Bragança conquista dois títulos regionais e soma 38 pódios

Escola de Natação de Bragança conquista dois títulos regionais e soma 38 pódios
admin
  • 4 de Julho de 2022, 13:12

Foi um fim-de-semana produtivo para a Escola de Natação de Bragança (ENB). A equipa brigantina participou nos Campeonatos Regionais de Verão e Torregri III da Associação Regional de Natação do Nordeste, que se realizaram nas Piscinas Municipais de Santa Marta de Penaguião, onde conseguiu 38 pódios e dois títulos de campeões regionais.

A nível individual, Soraia Guimarães sagrou-se campeã regional nos 800 metros livres e Sofia Correia em 400 metros estilos, ambas na categoria de absolutos.

“Foi um trabalho de um ano em que tivemos alguns percalços mas esta equipa é unida e mostraram que existe natação em Bragança. A prestação da equipa foi boa, levamos uma equipa com alguma experiência e competitiva e isso reflectiu-se nos pódios”, referiu Tiago Machado, técnico da Escola de Natação de Bragança.

Colectivamente, a ENB foi a terceira equipa mais medalhada entre as 12 em prova.

Os brigantinos apresentaram-se em Santa Marta de Penaguião com 13 atletas.

Entretanto, a Escola de Natação já está na Maia para representar a cidade de Bragança na XIV edição dos Jogos do Eixo Atlântico. A competição começa esta segunda-feira e termina na sexta-feira, dia 8 de Julho.

O evento regressa depois da paragem de dois anos, devido à pandemia, e conta com cerca de 2400 participantes, portugueses e espanhóis, em representação de 28 cidades do Eixo Atlântico, nas modalidades de andebol feminino e masculino, futebol de 7 masculino, voleibol feminino, basquetebol masculino e feminino, natação e natação adaptada, atletismo e atletismo adaptado.

 


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