Foi da vontade de encontrar um caminho profissional mais próximo da arte e da criatividade que nasceu a Toska, um projeto de bijuteria artesanal criado por Maria Abreu, natural de Mirandela. Há cerca de cinco anos, a jovem decidiu transformar o gosto pelas artes plásticas numa atividade própria, depois de uma fase em que conciliava o trabalho com os estudos e sentia necessidade de mudar de rumo.

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“A Toska nasceu de algumas frustrações, porque eu estava a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo e não estava a gostar do que estava a fazer. Questionei-me porque não focar-me na área da arte”, recorda Maria Abreu. A ansiedade que sentia acabou também por contribuir para a decisão de procurar nas artes plásticas uma alternativa e uma forma de se dedicar a algo de que realmente gostava.

O primeiro contacto com a cerâmica polimérica surgiu através de vídeos na internet. De forma autodidata, Maria começou a experimentar, a aprender técnicas e a criar as primeiras peças em casa. “Fui ver vídeos na internet, fui aplicando aquilo que aprendi e consegui fazer algumas coisas em casa, até que abri o ateliê”, conta.

Atualmente, é a própria Maria quem idealiza e produz todos os acessórios da Toska, utilizando sobretudo cerâmica polimérica, um material sintético, maleável e bastante leve, que endurece depois de ser levado ao forno. Os brincos têm ainda pinos hipoalergénicos, pensados para proporcionar maior conforto a quem os utiliza.

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A inspiração chega de diferentes lugares, mas a natureza assume um papel central no processo criativo. As cores dos animais, das plantas e as combinações que encontra nas paisagens e nas cidades ajudam a dar forma a novas ideias. O roxo, o dourado, o azul e o verde estão entre os tons de que mais gosta de trabalhar.

Uma das características que distingue a marca é a exclusividade. Maria faz questão de não repetir modelos, pelo que cada acessório tem pormenores próprios. “Compram peças exclusivas”, explica. Ainda assim, aceita encomendas personalizadas, permitindo que os clientes escolham outras cores ou peçam adaptações de modelos de que gostaram. O resultado nunca será exatamente igual ao original.

Cada peça exige tempo e dedicação. A criadora compra algumas cores já preparadas, mas prefere adquirir também as cores primárias e fazer as suas próprias misturas. “O processo pode demorar cerca de uma hora por acessório, dependendo da complexidade e das tonalidades pretendidas”, partilha.

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A necessidade de ter um espaço próprio levou Maria Abreu a abrir, há cerca de ano e meio, um ateliê em Mirandela. Depois de começar a receber mais encomendas, sentiu que precisava de sair de casa e encontrar um local que lhe permitisse trabalhar com maior organização e estimular a criatividade. No espaço estão atualmente expostas cerca de uma centena de peças.

A oferta da Toska vai muito além dos brincos, que continuam a ser um dos produtos em destaque. “Há também colares, pregadeiras e botões de punho destinados ao público masculino”, revela. Maria Abreu pretende chegar a diferentes públicos, apostando tanto em acessórios mais discretos como em propostas mais arrojadas e coloridas.

“O meu principal objetivo é que as pessoas se sintam bem com aquilo que estão a usar, que não tenham vergonha de usar um acessório mais arrojado, mais fora do comum”, sublinha. Para Maria, as peças são também “uma forma de expressão da personalidade de cada pessoa”.

Um nome inspirado na imperfeição

O próprio nome da marca reflete a filosofia do projeto. Toska surge da ideia de imperfeição e irregularidade que caracteriza o trabalho artesanal. Apesar de procurar sempre o melhor acabamento possível, Maria considera que são precisamente as pequenas diferenças que tornam cada peça especial. “Gostei do nome Toska, acho que fica no ouvido”, explica.

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Também o logótipo tem uma história pessoal. A imagem escolhida foi a de um escaravelho, um inseto pelo qual Maria nutre uma admiração desde criança. Identifica neste animal características como “a resiliência e uma beleza própria, nem sempre reconhecida”. Foi essa forma de olhar para algo aparentemente pequeno e diferente que a levou a escolhê-lo como símbolo da marca.

Levar a Toska mais longe

Apesar de reconhecer que não é fácil afirmar uma marca de bijuteria artesanal num território onde os consumidores estão mais habituados a materiais convencionais, como o ouro, a prata ou o aço, Maria acredita que a valorização do trabalho manual e das peças exclusivas pode conquistar cada vez mais pessoas.

Além das vendas no ateliê e através das redes sociais, participa em feiras e mercados, tendo já enviado encomendas para fora de Portugal. Os interessados podem conhecer os acessórios presencialmente, em Mirandela, ou contactar a marca através das redes sociais, na página Toska, onde são divulgadas as peças disponíveis.

A partilha de conhecimentos é outra vertente do projeto. “Organizo workshops de bijuteria, nos quais ensino os participantes a moldar a cerâmica polimérica, trabalhar a plasticidade da massa e criar novas cores a partir das tonalidades primárias. A ideia é que cada pessoa tenha oportunidade de produzir acessórios ao seu próprio gosto”, explica. Os workshops realizam-se, em média, uma a duas vezes por mês, consoante a disponibilidade.

Para o futuro, o sonho passa por chegar a mais pessoas no país ou no mundo.