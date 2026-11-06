Falta de funcionários condiciona funcionamento de infantário em Bragança

A Falta de assistentes operacionais está a condicionar algumas escolas e infantários dos Agrupamentos de Escolas de Bragança, fazendo com que algumas crianças fiquem em casa.

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É o caso do jardim de infância da estação, do Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, que, na passada quinta e sexta-feira, não conseguiu receber as crianças devido à falta de profissionais, estando apenas a trabalhar cerca de dois funcionários.

A representante de pais, Cátia Silva, contou que, já no início do ano letivo, foram informados dos constrangimentos que existiam nesse sentido, “mas esta situação tem se vindo a agravar”, disse explicando que até quarta-feira “estavam assegurados os serviços mínimos que seriam três funcionários de manhã e três de tarde” mas, por motivos de saúde, uma funcionária “teve que se ausentar.

“A coordenadora do Jardim de Infância informou-nos que não estavam garantidos os serviços mínimos para o dia de hoje [quinta-feira], no período da manhã, pelo qual os pais que pudessem ficar com os meninos em casa ou que tivessem uma retaguarda familiar ficassem com eles, porque de facto não tinham assistentes operacionais suficientes para dar resposta ao número de crianças, que são 100, e só estariam duas funcionárias para esse serviço, quando deveriam ser cinco”, frisou.

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Algumas crianças ainda foram recebidas no jardim de infância, mas alguns pais tiveram de manter os filhos em casa, enquanto outros optaram por levá-los consigo para o trabalho, contou Cátia Silva. Uma situação que está a causar algum transtorno aos pais que já pediram ajuda à direção do agrupamento e já reuniram com a Câmara Municipal.

“Nós representantes de pais dirigimo-nos à Câmara Municipal, para tentarmos perceber o que é que poderia ser feito. O que nos foi dito é que de facto há um concurso recrutamento de assistentes operacionais da área de educação que já terminou e que se encontra em fase de audiência dos interessados. Mas as pessoas ainda têm 10 dias para contestar. Se não houver contestações, a partir do dia 9 de novembro poderiam começar a serem colocados os efetivos operacionais nos diferentes agrupamentos. Mas até lá não nos deram uma resposta”, contou.

Foi ainda sugerido que algumas funcionárias do agrupamento fossem deslocadas temporariamente para o infantário afim de ajudar nesta questão, mas segundo Cátia Silva, em reunião com o Agrupamento foi informada que “a carência de funcionários é a nível geral, a direção não tem como tirar de uma escola e colocar na outra, ou seja, isso não é viável.”

Uma dificuldade que se acentuou este ano, como confirma a diretora do Agrupamento Abade de Baçal, Teresa Pires

“Efetivamente, por vários motivos, temos tido dificuldades, não só na colocação do pessoal, é também gerir o dia a dia. É uma situação que, este ano, se tem verificado estar muito difícil de contornar pela idade das pessoas e aposentarem e por problemas de saúde, temos tido muita dificuldade em gerir os recursos humanos nas várias escolas do agrupamento e o jardim tem sido uma delas”, contou.

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Mas esta realidade é partilhada por todas as escolas dos agrupamentos do concelho de Bragança, adiantou a presidente da autarquia, Isabel Ferreira. “O que se passa nesta escola em particular que me está a dizer, infelizmente também não é novidade, porque quando eu cheguei à Câmara Municipal me deparei com um problema de recursos humanos nas escolas, com concurso que devia ter ficado resolvido em 2025 e não ficou”

Concurso público a decorrer

Para resolver esta situação a presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, garantiu que o concurso para a contratação de assistentes operacionais está na fase final, depois de ultrapassadas as etapas de avaliação curricular, testes psicotécnicos e provas escritas.

"O que eu quero sublinhar é que era um procedimento que estava previsto para 2025 e, portanto, eu chego em novembro à Câmara Municipal com os anos letivos em pleno funcionamento e com muito poucos recursos humanos. Este concurso, que devia ter ficado resolvido em 2025, e não ficou. E portanto esse procedimento concursal está a decorrer, fomos nós que o trabalhámos, que o lançámos, está em fase final", frisou.

O procedimento, que contou com mais de 800 candidatos, prevê inicialmente a contratação de 35 funcionários, mas, tendo em conta as saídas por mobilidade e as aposentações entretanto registadas, a autarquia estima que possam entrar, mais 47 novos assistentes operacionais nos três agrupamentos de escolas do concelho, já durante o mês de novembro.

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Até à conclusão do concurso, o município tem procurado encontrar soluções para responder às situações mais urgentes, nomeadamente através de contratos com o IEFP e da mobilização temporária de assistentes operacionais de outros serviços municipais para as escolas.

Uma resposta que a diretora do Agrupamento de Escolas Abade de Baçal reconhece, destacando o contacto «direto e quase diário» com a autarquia, Ainda assim, Teresa Pires sublinha que os prazos dos procedimentos administrativos nem sempre acompanham as necessidades das escolas.

A diretora considera que são necessários, pelo menos, 14 assistentes operacionais para dar resposta às necessidades do agrupamento. Um reforço que, apesar de não resolver todos os constrangimentos, seria «uma grande ajuda», reconheceu.